Brexit, è scontro aperto tra Johnson e Ue: sempre più probabile l’uscita senza accordi (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott – Dopo la storica uscita ufficiale dello scorso primo febbraio, tra il Regno Unito e l’Unione europea rimangono ancora in ballo varie questioni che, se non risolte, segnerebbero nuovi scenari geopolitici, con un’Europa che – nel frattempo presa dalla questione Recovery Fund, le cui risorse sembrano essere posticipate a giugno 2021 – si dimostrerebbe decisamente più restia a margini di un cambiamento da tanti auspicato ma in realtà infattibile. I nodi da sciogliere Nonostante il Regno Unito sia ancora nel periodo di transizione fino alla data improrogabile del 31 dicembre, in pratica è come se Londra fosse ancora nella UE, però senza che il Governo partecipi alle decisione prese a Bruxelles, ci sono vari accordi commerciali da definire: la questione degli aiuti di stato, cara a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott – Dopo la storica uscita ufficiale dello scorso primo febbraio, tra il Regno Unito e l’Unione europea rimangono ancora in ballo varie questioni che, se non risolte, segnerebbero nuovi scenari geopolitici, con un’Europa che – nel frattempo presa dalla questione Recovery Fund, le cui risorse sembrano essere posticipate a giugno 2021 – si dimostrerebbe decisamente più restia a margini di un cambiamento da tanti auspicato ma in realtà infattibile. I nodi da sciogliere Nonostante il Regno Unito sia ancora nel periodo di transizione fino alla data improrogabile del 31 dicembre, in pratica è come se Londra fosse ancora nella UE, peròche il Governo partecipi alle decisione prese a Bruxelles, ci sono varicommerciali da definire: la questione degli aiuti di stato, cara a ...

