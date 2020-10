Antonio Ricci positivo al Covid-19: ricoverato all’ospedale di Albenga. “Striscia” non si ferma (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci positivo al Covid-19. Si allunga la lista dei personaggi noti contagiati dal virus. Il padre nobile del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, 70 anni compiuti a giugno, è ricoverato all’ospedale di Albenga. Un ricovero, il suo, definito dai medici che lo hanno in cura “precauzionale”, e deciso di comune accordo con la famiglia. Anche Antonio Ricci positivo al Covid-19 Di una possibile positività al virus di Antonio Ricci si è cominciato a parlare già dal pomeriggio di ieri (sabato 18 ottobre ndr). Ma la conferma è arrivata solo in queste ore. Così come, dalla redazione di Striscia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020)al-19. Si allunga la lista dei personaggi noti contagiati dal virus. Il padre nobile del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, 70 anni compiuti a giugno, èall’ospedale di. Un ricovero, il suo, definito dai medici che lo hanno in cura “precauzionale”, e deciso di comune accordo con la famiglia. Ancheal-19 Di una possibile positività al virus disi è cominciato a parlare già dal pomeriggio di ieri (sabato 18 ottobre ndr). Ma la conè arrivata solo in queste ore. Così come, dalla redazione di Striscia ...

