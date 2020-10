Al ristorante massimo sei a tavola e verso lo stop a sagre e fiere: la bozza del nuovo Dpcm (Di domenica 18 ottobre 2020) Ristoranti e bar aperti fino alle 24 ma non più di sei persone per tavolo; ulteriore scaglionamento degli ingressi a scuola con possibilità di turni pomeridiani; stop alle sagre e alle fiere oltre che... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 ottobre 2020) Ristoranti e bar aperti fino alle 24 ma non più di sei persone per tavolo; ulteriore scaglionamento degli ingressi a scuola con possibilità di turni pomeridiani;allee alleoltre che...

laura88lore : 'Massimo sei persone allo stesso tavolo del ristorante.' Mario Biondi come farà? #9figli #conte #Dpcm - scribbi : Ma a che serve il numero massimo di posti affisso fuori al ristorante? Per i vigili? - Virus1979C : Conte:Al ristorante massimo 6 persone per tavolo. - redcatontheroof : Massimo sei persone allo stesso tavolo del ristorante. Se la famiglia è numerosa fate a turno. #Dpcm - Nonna_Mela : 6 massimo per tavolo anche al ristorante/pub/bar. Finalmente Giuseppe, grazie ?? #Dpcm -