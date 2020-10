“Visto il gesto di Elisabetta Gregoraci al GF Vip?”. Succede tutto al confronto con Pierpaolo Pretelli (Di sabato 17 ottobre 2020) Come da copione, anche venerdì sera Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. È evidente che al conduttore, al pubblico e soprattutto all’ex Velino di Striscia la Notizia piacerebbe assai che questo feeling nella Casa si trasformasse in qualcosa di più concreto, ma niente. La conduttrice continua a gelare il modello e lui, di tutta risposta, continua a non mollare la presa. E ci si mette pure Signorini, che a ogni puntata lo incita facendogli credere di avere qualche speranza. Nell’ultima ha anche sottoposto i due a una intervista doppia. Non proprio in stile le Iene, più un “interrogatorio cortese”. La prima domanda per Pierpaolo è che cosa lo fa impazzire di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Come da copione, anche venerdì sera Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a. È evidente che al conduttore, al pubblico e sopratall’ex Velino di Striscia la Notizia piacerebbe assai che questo feeling nella Casa si trasformasse in qualcosa di più concreto, ma niente. La conduttrice continua a gelare il modello e lui, di tutta risposta, continua a non mollare la presa. E ci si mette pure Signorini, che a ogni puntata lo incita facendogli credere di avere qualche speranza. Nell’ultima ha anche sottoposto i due a una intervista doppia. Non proprio in stile le Iene, più un “interrogatorio cortese”. La prima domanda perè che cosa lo fa impazzire di ...

