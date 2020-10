"The secret - Le verità nascoste": Noomi Rapace in grande spolvero (e tensione indubbia) (Di sabato 17 ottobre 2020) THE secret - LE VERITA' nascoste Con Noomi Rapace, Joel Kinnaman e Chris Messina. Regia di Yuval Adler. Produzione USA 2020. Durata 1 ora e 37 minuti. Al Cinema LA TRAMA Mja è una donna di origine rimena stabilitasi dopo la guerra in una cittadina di provincia americana dove conduce con marito e figlioletto una vita in apparenza serena. Ma a 15 anni di distanza non ha ancora dimenticato gli orrori dei lager nazisti (dove fu rinchiusa in quanto rom). Un giorno crede di riconoscere in un vicino di casa uno dei suoi aguzzini. Lo sequestra e lo chiude in cantina, martellandolo di interrogatori colla (riluttante) complicità del marito medico. L'uomo nega, giustifica il suo accento tedesco coll'origine svizzera, implora di lasciarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) THE- LE VERITA'Con, Joel Kinnaman e Chris Messina. Regia di Yuval Adler. Produzione USA 2020. Durata 1 ora e 37 minuti. Al Cinema LA TRAMA Mja è una donna di origine rimena stabilitasi dopo la guerra in una cittadina di provincia americana dove conduce con marito e figlioletto una vita in apparenza serena. Ma a 15 anni di distanza non ha ancora dimenticato gli orrori dei lager nazisti (dove fu rinchiusa in quanto rom). Un giorno crede di riconoscere in un vicino di casa uno dei suoi aguzzini. Lo sequestra e lo chiude in cantina, martellandolo di interrogatori colla (riluttante) complicità del marito medico. L'uomo nega, giustifica il suo accento tedesco coll'origine svizzera, implora di lasciarlo ...

