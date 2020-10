Serie A, la Juventus fermata a Crotone: 1-1 e primo punto per i calabresi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Crotone ferma la Juventus, allo Scida finisce 1-1. I ragazzi di Stroppa passano in vantaggio grazie alla rete di Simy, poi risponde Morata che si vede annullata una rete ad un quarto d'ora dal termine. Debutto amaro per Chiesa che viene espulso nel secondo tempo.caption id="attachment 1038377" align="alignnone" width="1024" Crotone Juventus, getty images/captionLa Juventus torna in campo dopo l'ultima partita non disputata contro il Napoli, match che probabilmente sarebbe servito per velocizzare il processi di crescita della squadra di Pirlo che sembra ancora un cantiere aperto. Il Crotone gioca una signora partita e non è un caso se passa in vantaggio al 12' grazie al solito Simy, che si conferma vera e propria bestia nera della Juventus dopo il famoso gol in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilferma la, allo Scida finisce 1-1. I ragazzi di Stroppa passano in vantaggio grazie alla rete di Simy, poi risponde Morata che si vede annullata una rete ad un quarto d'ora dal termine. Debutto amaro per Chiesa che viene espulso nel secondo tempo.caption id="attachment 1038377" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLatorna in campo dopo l'ultima partita non disputata contro il Napoli, match che probabilmente sarebbe servito per velocizzare il processi di crescita della squadra di Pirlo che sembra ancora un cantiere aperto. Ilgioca una signora partita e non è un caso se passa in vantaggio al 12' grazie al solito Simy, che si conferma vera e propria bestia nera delladopo il famoso gol in ...

