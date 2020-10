Scuola | ristoranti e smart working | il Cts rompe gli indugi prima del Conte-show

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giuseppeè pronto a riprendersi la scena politica dopo il letargo estivo. E ovviamente non è un caso che accada proprio adesso, con il governo sotto accusa per essersi fatto trovare impreparato dalla seconda ondata di coronavirus. Soltanto cinque giorni fa il premier aveva firmato un Dpcm con nuove misure restrittive, che però risultano già superate alla luce della curva di contagio che è cresciuta in maniera imponente per quattro giorni consecutivi, oltrepassando i 10mila casi nelle ultime 48 ore. Preoccupano anche i numeri ospedalieri: il fatto che circa il 95 per cento degli attuali infetti giornalieri è asintomatico non deve ingannare perché il 5 percento rappresentato dai ricoverati si traduce in quasi 500 persone al giorno. Per questo da Palazzo Chigi fanno sapere che nella serata di domenica 18 ottobre il ...