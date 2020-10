Sampdoria-Lazio oggi in tv: Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming (Di sabato 17 ottobre 2020) Sampdoria-Lazio è visibile oggi in tv: ecco Canale, orario e diretta streaming dell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. I blucerchiati, 14esimi in classifica, vanno a caccia della seconda vittoria contro i biancocelesti, che si trovano al nono posto. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, Canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020)è visibilein tv: eccodell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2020/2021. I blucerchiati, 14esimi in classifica, vanno a caccia della seconda vittoria contro i biancocelesti, che si trovano al nono posto. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 17 ottobre 2020. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport,visibile anche insu Sky Go e Now TV.

sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampLazio ?? Per il report completo ?? - sportface2016 : #calcio #SerieA #SampdoriaLazio oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match - LALAZIOMIA : CorSera | Lazio, esame Sampdoria pensando alla Champions: Inzaghi pieno di problemi - pasqualinipatri : CorSera | Lazio, esame Sampdoria pensando alla Champions: Inzaghi pieno di problemi - SkySport : Probabili formazioni di Sampdoria-Lazio -