Sampdoria-Lazio 0-0 Diretta | occasione per Correa

_joaogaspar_ : +2.5 sampdoria - lazio - sidneydiogu : Sampdoria ahead against Lazio. Fabio Quagliarella. #EndSARS - palpitesfutbol : GOL DO(A) Sampdoria! Sampdoria [1] x [0] Lazio Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 4ª Rodada 32 minuto(s) - LaVozdelCalcio : ¡FABIO! Adelanta Quagliarella a la Sampdoria pasado el minuto 30. SAMPDORIA 1-0 Lazio - de_desporto : RT @rfutbol: Gol Sampdoria, Sampdoria 1-0 Lazio (min.32) #Sampdoria #Lazio #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Lazio

25'pt Scivola nel momento della conclusione Luis Alberto. E azione che sfuma per la Lazio. 20'pt Lazio altissima e in pressione in questo momento. La Samp non trova spazio e perde palla con Candreva.GENOVA - Sampdoria e Lazio in campo nell'anticipo delle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Ranieri non rischia e inizialmente lascia in panchina i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva. SAM ...