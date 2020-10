Rousseau prevale sul Movimento L’ultima bordata di Casaleggio Il manager rivendica il primato della piattaforma Ma gli eletti non ci stanno | intervenga Grillo

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Niente da fare. La linea adesso è chiara: non si rilasciano interviste né commenti”. Dai vertici delnon vola una mosca sull’ormai evidente rottura delin due anime. Complice anche il Covid-19 e i contagi tra i parlamentari (positivo da ieri anche il capogruppo Davide Crippa), i pentastellati hanno deciso di non commentare più le sortite dei vari Davidee Alessandro Di Battista. Al di làforma, però, la sostanza racconta di unormai rotto in maniera irreparabile. E l’intervista rilasciata dal figlio di Gianroberto ieri sul Corriere la dice lunga sulle distanze (abissali) che ci sono con la “linea” di Luigi Di Maio: “Con la nuova appX i cittadini avranno ...

Si è tenuto l’altra sera l’incontro interno al M5s per discutere la strategia di una possibile alleanza con altri partiti in vista delle Comunali. Una riunione che sembra aver fatto prevalere una line ...La scissione, dentro il M5s, non è mai stata così vicina. Nel giorno in cui il Movimento compie 11 anni, è Davide Casaleggio a sganciare una bomba sul percorso verso gli Stati generali che, a questo p ...