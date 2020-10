Roma, squadra in isolamento fiduciario a Trigoria (Di sabato 17 ottobre 2020) La Roma è in isolamento fiduciario. La rifinitura della squadra giallorossa di Paulo Fonseca, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, è stata infatti scossa dalla notizia della positività del terzino Riccardo Calafiori. Stando a quanto apprende l’Agi, gli altri tamponi sono risultati negativi, ma la società ha deciso di far restare ugualmente i giocatori in isolamento nel centro sportivo di Trigoria fino alla partita di domani sera all’Olimpico contro il Benevento. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Laè in. La rifinitura dellagiallorossa di Paulo Fonseca, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, è stata infatti scossa dalla notizia della positività del terzino Riccardo Calafiori. Stando a quanto apprende l’Agi, gli altri tamponi sono risultati negativi, ma la società ha deciso di far restare ugualmente i giocatori innel centro sportivo difino alla partita di domani sera all’Olimpico contro il Benevento.

