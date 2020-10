Rende. Genitori positivi al covid: sospese attività nella primaria Stancati (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi casi di coivid a Rende (Cosenza). Questa volta interessano la Scuola primaria “Stancati”. La Dirigente Rosalba Borrelli infatti ha comunicato la positività di alcuni Genitori degli alunni frequentanti la scuola elementare. Pertanto ne ha disposto la chiusura totale per effettuare la sanificazione dell’intero struttura, per il giorno lunedì 19 ottobre. “Il dirigente scolastico – si legge nell’ordinanza – considerato che l’Asp di Cosenza ha portato a conoscenza dell’Istituzione Scolastica l’esito positivo al covid-19 dei tamponi effettuati ad alcuni Genitori di alunni della Scuola primaria Stancati. Tenuto conto delle indicazioni fornite dai responsabili ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi casi di coivid a(Cosenza). Questa volta interessano la Scuola”. La Dirigente Rosalba Borrelli infatti ha comunicato latà di alcunidegli alunni frequentanti la scuola elementare. Pertanto ne ha disposto la chiusura totale per effettuare la sanificazione dell’intero struttura, per il giorno lunedì 19 ottobre. “Il dirigente scolastico – si legge nell’ordinanza – considerato che l’Asp di Cosenza ha portato a conoscenza dell’Istituzione Scolastica l’esito positivo al-19 dei tamponi effettuati ad alcunidi alunni della Scuola. Tenuto conto delle indicazioni fornite dai responsabili ...

