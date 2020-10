Positiva al Covid con tosse e febbre fa viaggio in treno: sorpresa e denunciata (Di sabato 17 ottobre 2020) Positiva al Covid, presumibilmente sintomatica con tosse e febbre, sorpresa sul treno. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato durante un controllo una donna contagiata che viaggiava sulla linea ferroviaria Terni-Terontola, in Umbria. Si tratta di una 37enne romena a carico della quale risultava un obbligo di quarantena. Positiva con tosse e febbre viaggia in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 ottobre 2020)al, presumibilmente sintomatica consul. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno bloccato durante un controllo una donna contagiata che viaggiava sulla linea ferroviaria Terni-Terontola, in Umbria. Si tratta di una 37enne romena a carico della quale risultava un obbligo di quarantena.conviaggia in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

