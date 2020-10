MOVIOLA Inter-Milan | contatto Donnarumma-Lukaku | niente rigore per fuorigioco

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Altro episodio danel derby con tanto di proteste vibranti da parte dei nerazzurri. All’viene negato un calcio diper untracancellato per ildel belga. Ma a scaturire l’ira dei ragazzi di Conte è il mezzo rimpallo con cui Kjaer innescaa tu per tu con il portiere rossonero. Episodio alquanto dubbio ma da regolamento il difensore danese, col suo tocco, non cancella la posizione di offside dinegato giustamente da guardalinee e Mariani.