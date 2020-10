MotoGP, Alex Rins: “Il decimo posto in griglia non è poi così male” (Di sabato 17 ottobre 2020) Alex Rins ha commentato la propria performance al termine delle qualifiche del GP d’Aragon, decima prova della MotoGP 2020. Il portacolori della Suzuki completa la Top10 al termine della prima competizione del penultimo doubleheader della stagione. Ricordiamo infatti che tra 7 giorni è prevista la prima edizione del GP del Teruel, la provincia in cui si snoda il Motorland Aragon. Il compagno di box di Joan Mir ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Le FP4 di oggi sono andate davvero bene e mi sono concentrato sul passo in vista della gara di domani. Mi trovo a mio agio con la moto, il lavoro ha dato i suoi frutti. Ho faticato a realizzare un giro veloce durante la qualifica, ma il decimo posto in griglia non è poi così male. La nostra moto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)ha commentato la propria performance al termine delle qualifiche del GP d’Aragon, decima prova della2020. Il portacolori della Suzuki completa la Top10 al termine della prima competizione del penultimo doubleheader della stagione. Ricordiamo infatti che tra 7 giorni è prevista la prima edizione del GP del Teruel, la provincia in cui si snoda il Motorland Aragon. Il compagno di box di Joan Mir ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Le FP4 di oggi sono andate davvero bene e mi sono concentrato sul passo in vista della gara di domani. Mi trovo a mio agio con la moto, il lavoro ha dato i suoi frutti. Ho faticato a realizzare un giro veloce durante la qualifica, ma ilinnon è poi così male. La nostra moto ...

