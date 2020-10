Maldini: “L’Inter è la favorita per vincere lo scudetto, oggi non sarà facile” (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo Maldini, ad del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima del derby contro l’Inter. Queste le parole del dirigente rossonero a pochi minuti dal derby della Madonnina: “L’Inter è la rosa più completa. Con un anno in più di Conte, è la squadra favorita alla vittoria. Sappiamo che non sarà facile oggi, ma abbiamo già dimostrato di poter affrontare delle squadre probabilmente superiori a noi, come abbiamo fatto durante il lockdown. Noi abbiamo dimostrato di avere coraggio e quando hai coraggio a volte la fortuna ti aiuta. Rinnovi? Se ne deve parlare e se ne parlerà, non c’è solo lui, ci sono anche Calhanoglu e Ibrahimovic. Foto: profilo twitter Milan L'articolo Maldini: “L’Inter è la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo, ad del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima del derby contro l’Inter. Queste le parole del dirigente rossonero a pochi minuti dal derby della Madonnina: “L’Inter è la rosa più completa. Con un anno in più di Conte, è la squadraalla vittoria. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo già dimostrato di poter affrontare delle squadre probabilmente superiori a noi, come abbiamo fatto durante il lockdown. Noi abbiamo dimostrato di avere coraggio e quando hai coraggio a volte la fortuna ti aiuta. Rinnovi? Se ne deve parlare e se ne parlerà, non c’è solo lui, ci sono anche Calhanoglu e Ibrahimovic. Foto: profilo twitter Milan L'articolo: “L’Inter è la ...

calciomercatoit : ???#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Donnarumma? Se ne deve parlare e se ne parlerà. Non è l'unico in questa situazione, a… - Patriziotolaur1 : RT @MilanNewsit: Maldini a Sky: 'L'Inter è la favorita per lo scudetto, noi siamo squadra. I rinnovi? Ci proveremo, c'è anche quello di Ibr… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Maldini: 'L'Inter è molto forte: per me è la favorita per lo scudetto' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Maldini a Sky: 'L'Inter è la favorita per lo scudetto, noi siamo squadra. I rinnovi? Ci proveremo, c'è anche quello di Ibr… - sportli26181512 : Maldini a Sky: 'L'Inter è la favorita per lo scudetto, noi siamo squadra. I rinnovi? Ci proveremo, c'è anche quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini “L’Inter Simone Cavalli si racconta: "Quelle partite con Eder. Aveva una marcia in più..." ciociariaoggi.it