Lockdown sì | lockdown no Governo e virus | lite nel pieno della notte e dalla riunione spunta una nuova ipotesi

La giornata di Giuseppe Conte non finisce nel migliore dei modi. Ieri, 16 ottobre, i contagi da coronavirus hanno raggiunto il picco della seconda ondata superando quota 10 mila. Così Dario Franceschini ha chiesto un vertice d'emergenza con il premier. Un summit, questo, convocato in piena notte a Palazzo Chigi, dove i capi delegazione dei partiti hanno discusso con il premier le nuove misure per contrastare l'emergenza. Il summit notturno non è stato però dei più pacifici. Se infatti, come riporta il Corriere, Alfonso Bonafede ci è arrivato prudente, lo stesso non si può dire di Teresa Bellanova, intransigente come i renziani sul fatto che "con il virus dobbiamo imparare a convivere". Di diversa opinione Franceschini e Speranza che invece si battono per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown sì Stime Imperial College: in Italia, 13mila morti in meno con lockdown anticipato Il Sole 24 ORE Anticipazioni Beautiful, quando finirà? Costanzo rompe il silenzio: “Mai”

Ci sarà mai una fine?”. Negli Stati Uniti durante il lockdown dovuto al Covid-19 sono andate in onda le puntate più belle degli ultimi anni di Beautiful perchè il set era bloccato. In Italia, invece, ...

Camorra, imprenditore coraggio denuncia il racket dei Contini e lascia Napoli

Dove non è arrivata la pandemia, con lo stallo economico provocato dal lockdown, è arrivata la camorra. Quello che non ha fatto il coronavirus, è riuscito a fare il clan Contini. È questa la denuncia ...

