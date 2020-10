LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Fernandez sigla la pole! Vietti si 2° a 59 millesimi! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Si chiude in quel di Aragon una spettacolare sessione che regala a Fernandez la quarta pole del 2020. Vietti ed Arenas completano la prima fila. 14.00 La classifica della Q2 del GP di Aragon: 1 25 R. Fernandez 1:57.681 2 13 C. Vietti +0.059 3 75 A. ARENAS +0.510 4 21 A. LOPEZ +0.531 5 24 T. SUZUKI +0.587 6 55 R. FENATI +0.591 7 99 C. TATAY +0.634 8 79 A. OGURA +0.684 9 2 G. RODRIGO +0.868 10 17 J. MCPHEE +0.869 13.57 CELESTINO Vietti SFIORA LA pole!! L’italiano si ferma a 59 millesimi da Fernandez che conquista la quarta pole del ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Si chiude in quel diuna spettacolare sessione che regala ala quarta pole deled Arenas completano la prima fila. 14.00 La classifica della Q2 del GP di: 1 25 R.1:57.681 2 13 C.+0.059 3 75 A. ARENAS +0.510 4 21 A. LOPEZ +0.531 5 24 T. SUZUKI +0.587 6 55 R. FENATI +0.591 7 99 C. TATAY +0.634 8 79 A. OGURA +0.684 9 2 G. RODRIGO +0.868 10 17 J. MCPHEE +0.869 13.57 CELESTINOSFIORA LA! L’italiano si ferma a 59 millesimi dache conquista la quarta pole del ...

