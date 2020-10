L’appello dei medici: «State a casa il più possibile». Nuova strategia per i pazienti fragili (Di sabato 17 ottobre 2020) Con l’innalzamento rapido dei casi «occorre cambiare strategia di attacco al virus. Serve ad esempio una “guerra” casa per casa. Andare a stanare i contagi asintomatici sul territorio e migliorare nel tracciamento». Lo afferma Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) del Lazio. «Se non riusciamo a correggere la tendenza, è chiaro che non si può escludere il rischio coprifuoco per Roma». I medici di famiglia: «I rischi sono grossi» «A livello nazionale siamo passati di colpo da 8mila casi di Covid-19 a 10mila», avverte allarmato Bartoletti. «Se si alza l’onda rischiamo di avere gli ospedali intasati. Occorre quindi cambiare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Con l’innalzamento rapido dei casi «occorre cambiaredi attacco al virus. Serve ad esempio una “guerra”per. Andare a stanare i contagi asintomatici sul territorio e migliorare nel tracciamento». Lo afferma Pierluigi Bartoletti, segretario della Federazione italiana deidina generale (Fimmg) del Lazio. «Se non riusciamo a correggere la tendenza, è chiaro che non si può escludere il rischio coprifuoco per Roma». Idi famiglia: «I rischi sono grossi» «A livello nazionale siamo passati di colpo da 8mila casi di Covid-19 a 10mila», avverte allarmato Bartoletti. «Se si alza l’onda rischiamo di avere gli ospedali intasati. Occorre quindi cambiare ...

