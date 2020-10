Gp Aragon FP3 Moto3: Migno passa il turno (Di sabato 17 ottobre 2020) Accoglienza…tiepida per la Moto3 al Gp d’Aragon, per la FP3 di questa mattina. E’ l’ultima chance per entrare nelle 14 posizioni assolute che si giocheranno direttamente la pole position, e Andrea Migno raggiunge l’obiettivo in pieno. Il pilota di Saludecio risulta infatti il migliore della sessione, e con un tempo più veloce rispetto a ieri. Questo permette a “Mig16” di salire direttamente in Q2. Il primato avviene grazie anche alla sfortuna di Gabriel Rodrigo, primo del turno ma con un giro ottenuto in regime di bandiere gialle. La direzione gara annulla il crono, con il risultato che l’argentino di casa Gresini perde il suo posto nella top 14. La prima fila virtuale della FP3 si chiude con Jeremy Alcoba e Niccolò Antonelli, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Accoglienza…tiepida per laal Gp d’, per la FP3 di questa mattina. E’ l’ultima chance per entrare nelle 14 posizioni assolute che si giocheranno direttamente la pole position, e Andrearaggiunge l’obiettivo in pieno. Il pilota di Saludecio risulta infatti il migliore della sessione, e con un tempo più veloce rispetto a ieri. Questo permette a “Mig16” di salire direttamente in Q2. Il primato avviene grazie anche alla sfortuna di Gabriel Rodrigo, primo delma con un giro ottenuto in regime di bandiere gialle. La direzione gara annulla il crono, con il risultato che l’argentino di casa Gresini perde il suo posto nella top 14. La prima fila virtuale della FP3 si chiude con Jeremy Alcoba e Niccolò Antonelli, che ...

