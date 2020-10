Giro d’Italia 2020, a che ora partono Vincenzo Nibali e tutti i big nella cronometro Conegliano-Valdobbiadene (Di sabato 17 ottobre 2020) Oggi sabato 17 ottobre si corre la cronometro Conegliano-Valdobbiadene, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020. In Veneto va in scena la seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa, a due settimane di distanza dall’atto di apertura a Palermo. Si tratta di una battaglia contro le lancette davvero fondamentale per la classifica generale, i big si fronteggeranno a viso aperto e i distacchi che avremo in classifica generale al termine di questa giornata saranno quelli con cui ci si presenterà sulle montagne. La maglia rosa Joao Almeida sarà l’ultimo a partire: il portoghese, sulla carta il big più accreditato in questa specialità, scatterà alle ore 15.52. Il capitano della Deceuninck-Quick Step sarà preceduto di tre minuti ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Oggi sabato 17 ottobre si corre la, quattordicesima tappa deld’Italia. In Veneto va in scena la seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa, a due settimane di distanza dall’atto di apertura a Palermo. Si tratta di una battaglia contro le lancette davvero fondamentale per la classifica generale, i big si fronteggeranno a viso aperto e i distacchi che avremo in classifica generale al termine di questa giornata saranno quelli con cui ci si presenterà sulle montagne. La maglia rosa Joao Almeida sarà l’ultimo a partire: il portoghese, sulla carta il big più accreditato in questa specialità, scatterà alle ore 15.52. Il capitano della Deceuninck-Quick Step sarà preceduto di tre minuti ...

giroditalia : ??Attacks, more attacks and even more attacks. Those are the Highlights of Stage 13 #Giro d’Italia 2020. ??Attacchi… - giroditalia : Stage 13 | Tappa 13 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - mvrtyf : @agntfisher io no perchè c'è il giro d'italia aaaaa una gioia - ChiLuca70 : RT @stefania_mileto: Vedo in TV immagini del giro d'italia con assembramenti, idem i funerali di Jole Santelli. Leggo di cluster a Montecit… -