GF Vip, Franceska Pepe assente in studio: cosa è successo? (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Grande Fratello ha regalato nel corso di queste puntate su Canale 5 tanti momenti divertenti, sorprese, risate e anche lacrime. Tra battibecchi e momenti esilaranti sicuramente non ci si annoia mai. Ma fra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip rientra sicuramente Franceska Pepe. È stata la protagonista indiscussa di molti scontri all'interno della casa. Ha litigato con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e in generale con molti inquilini del reality. Prima che la Pepe venisse eliminata Alfonso Signorini aveva spezzato una lancia a suo favore. Agli inquilini della casa aveva rimproverato: "A volte mi siete sembrati un branco unito a fare del bullismo contro di lei…". Ma i concorrenti avevano respinto questa critica e in particolare Dayane ...

