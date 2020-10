Gattuso: “Mi fa rabbia non aver potuto giocare contro la Juve, eravamo pronti” (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna a parlare Rino Gattuso. E fa chiarezza – lato Napoli – su quanto accaduto a margine della gara non disputata prima della sosta contro la Juventus. … L'articolo Gattuso: “Mi fa rabbia non aver potuto giocare contro la Juve, eravamo pronti” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna a parlare Rino. E fa chiarezza – lato Napoli – su quanto accaduto a margine della gara non disputata prima della sostalantus. … L'articolo: “Mi fanonlapronti” proviene da ForzAzzurri.net.

IamMianna : Io stimo Gattuso, tantissimo. E ci credo quando dice che lui quella partita l'avrebbe voluta giocare. Ma che non mi… - PippoPusante : Era tanta la voglia di partire che gli hanno dato 3 a 0 a tavolino e un punto di penalizzazione e mi riferisco alla… - lucas_ibarraSL : RT @marifcinter: Gattuso: 'Juve-Napoli?Non mi fanno parlare ma io so il più incazzato di tutti.Juve è squadra in costruzione, ero sicuro di… - g_dimarzo : RT @napolista: Gattuso: “Rosico, la Juve è un cantiere aperto, non ci hanno fatto partire” A Sky: «Alle sette eravamo quasi tutti sul pull… - terraeliberta : @Andrea_Lorenzon È difficile dare una risposta, per quanto mi riguarda credo che in generale i tifosi sottovalutano… -

