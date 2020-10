“End police brutality in Nigeria”: Osimhen e la maglia da leader politico (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il gol segnato all’Atalanta al San Paolo, il suo primo in campionato, Victor Osimhen ha mostrato alle telecamere una maglietta bianca con la scritta: “End police brutality in Nigeria“, stop alla violenza della polizia in Nigeria. L’attaccante nigeriano si è schierato apertamente dalla parte del movimento nigeriano che lotta contro la SARS (Special anti-robbery squad), la squadra speciale della polizia che agisce nel suo Paese che è accusata di violenze, abusi ed estorsione. Per giorni i cittadini nigeriani hanno manifestato contro la SARS. Secondo Amnesty International, durante le proteste in piazza, almeno 10 persone sono state uccise dalla polizia, che ha usato, per disperdere i manifestanti, proiettili, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Il governo ha sciolto la SARS, sostituendola con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il gol segnato all’Atalanta al San Paolo, il suo primo in campionato, Victorha mostrato alle telecamere una maglietta bianca con la scritta: “Endin Nigeria“, stop alla violenza della polizia in Nigeria. L’attaccante nigeriano si è schierato apertamente dalla parte del movimento nigeriano che lotta contro la SARS (Special anti-robbery squad), la squadra speciale della polizia che agisce nel suo Paese che è accusata di violenze, abusi ed estorsione. Per giorni i cittadini nigeriani hanno manifestato contro la SARS. Secondo Amnesty International, durante le proteste in piazza, almeno 10 persone sono state uccise dalla polizia, che ha usato, per disperdere i manifestanti, proiettili, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Il governo ha sciolto la SARS, sostituendola con ...

tm_drew : RT @napolista: “End police brutality in Nigeria”: Osimhen e la maglia da leader politico Non è la prima volta che l’attaccante del Napoli… - Musta_offshal : RT @beabri: Oggi Victor #Osimhen ha festeggiato così il suo gol in #NapoliAtalanta, mostrando il messaggio 'End Police Brutality in Nigeria… - Musta_offshal : RT @e_regno: Una maglia bianca con la scritta 'End Police Brutality in Nigeria'. Poi alza al cielo un pugno??? La prima rete di Osimhen cara… - veniovanni : RT @napolista: “End police brutality in Nigeria”: Osimhen e la maglia da leader politico Non è la prima volta che l’attaccante del Napoli… - MonicaMoka79 : RT @LatoOscuro1: End Police Brutality in Nigeria! Questo c'era scritto sulla maglietta di @victorosimhen9 Non l'hanno mostrato! Napoli Tw… -