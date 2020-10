Daniele Scardina: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato un Charleston sulle note di Can’t Stop the Feeling di Justin Timberlake. Daniele Scardina: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera una performance veramente eccellente di Scardina, che ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta –e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato un Charleston sulle note di Can’t Stop the Feeling di Justin Timberlake.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera una performance veramente eccellente di, che ...

LisaLisangelica : Ok altra assunzione che faccio stasera: ma finale Gilles Rocca vs Daniele Scardina come la vedete? ADOROH. #BallandoConLeStelle - frangettagirl : Per ora la finale la vedo solo Giles Rocca e Daniele scardina e va bene così perché sono con due delle mie ballerin… - ddisgustata : RT @Ritastoessel: Mi ha commosso Carolyn con ciò che ha detto a Daniele Scardina. #BallandoConLeStelle - mayfrayn67 : RT @minovr69: #BallandoConLeStelle caspita davvero molto bravo Daniele Scardina e Anastasia! Complimenti! - BRUGALISIMONE : #BallandoConLeStelle ma chi è Daniele Scardina ? E non sono certo lo voglia come figlio .... -