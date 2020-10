Coronavirus: le Regioni propongono di premiare i locali virtuosi, “non subiscano strette” (Di sabato 17 ottobre 2020) “Salvaguardando le attività produttive e quelle di servizio, occorre ragionare meglio sul contenimento di quelle che determinano assembramenti o compresenza ravvicinata non organizzata e meno gestita. Non mi pare però che i ristoranti e gli esercizi che assicurino posti a sedere nel rispetto dei protocolli debbano rientrare in questa categoria. Va da sé che i settori che dovessero essere toccati da provvedimenti piu’ restrittivi meriterebbero da subito misure di sostegno e ristoro“. A dirlo il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo l’incontro di oggi con alcuni rappresentanti del Governo.L'articolo Coronavirus: le Regioni propongono di premiare i locali virtuosi, “non ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) “Salvaguardando le attività produttive e quelle di servizio, occorre ragionare meglio sul contenimento di quelle che determinano assembramenti o compresenza ravvicinata non organizzata e meno gestita. Non mi pare però che i ristoranti e gli esercizi che assicurino posti a sedere nel rispetto dei protocolli debbano rientrare in questa categoria. Va da sé che i settori che dovessero essere toccati da provvedimenti piu’ restrittivi meriterebbero da subito misure di sostegno e ristoro“. A dirlo il presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, dopo l’incontro di oggi con alcuni rappresentanti del Governo.L'articolo: ledi, “non ...

sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - TgLa7 : #coronavirus, Ricciardi: proposti stop mirati in regioni con Rt sopra 1. 'Scuole aperte. Chiusi esercizi commercial… - RegLombardia : #LNews sono 2.419 i nuovi positivi con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Ricordiamo che… - Giacomo2500 : - AvantiLaura : RT @Cartabellotta: Il conflitto istituzionale Governo-Regioni in #sanità ??genera iniquità e diseguaglianze geografiche e sociali ??durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Coronavirus, 10 regioni a rischio lockdown: quali sono QuiFinanza Coronavirus, Guido Crosetto contro l'Ansa: "Bufala sulla terapie intensive in Piemonte, cosa si inventano per fare notizia"

“Grazie al decreto 34/2020 sono aumentati in quasi tutte le regioni i posti letto di terapia intensiva. Analizzando quanti di questi posti aggiuntivi sono già occupati dai pazienti Covid si evidenzia ...

Coronavirus oggi, bollettino Covid 17 ottobre. I dati dell'Emilia Romagna in diretta

Bologna, 17 ottobre 2020 - Preoccupa l'andamento del contagio da Coronavirus in Emilia Romagna, così come in tutte le regioni d'Italia, dove ieri si sono registrati oltre 10mila nuovi casi. In regione ...

