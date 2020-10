Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron? (Di sabato 17 ottobre 2020) Ecco chi è Tania Bambaci, la fidanzata del ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron Tania Bambaci è una modella, nota soprattutto per essere la fidanzata di Samuel Peron. È nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, l’11 agosto del 1990. La fidanzata del noto maestro di Ballando con le stelle è stata eletta Miss Mondo Italia a Gallipoli 2011 l’11 giugno del 2011. Il 6 novembre dello stesso anno ha rappresentato l’Italia in Gran Bretagna a Miss World 2011, dove si è classificata tra le prime 15 in lista. La 30enne studia Lingue all’Università di Pisa, la sua carriera di modella è iniziata ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Ecco chi è, ladel ballerino di Ballando con le stelleè una modella, nota soprattutto per essere ladi. È nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, l’11 agosto del 1990. Ladel noto maestro di Ballando con le stelle è stata eletta Miss Mondo Italia a Gallipoli 2011 l’11 giugno del 2011. Il 6 novembre dello stesso anno ha rappresentato l’Italia in Gran Bretagna a Miss World 2011, dove si è classificata tra le prime 15 in lista. La 30enne studia Lingue all’Università di Pisa, la sua carriera di modella è iniziata ...

