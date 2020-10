Bar chiuso a mezzanotte riapre dopo 15 minuti: ecco come ignorare il DPCM (Di sabato 17 ottobre 2020) Il bar chiuso a mezzanotte che riapre dopo 15 minuti: ecco come un barista di Catanzaro ha dato il via alle riaperture contro il DPCM. Un esempio da non seguire, quello del barista di Catanzaro che, grazie ad un cavillo, è riuscito a riaprire il suo bar dopo 15 minuti. Eludere le norme del DPCM, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 ottobre 2020) Il barche15un barista di Catanzaro ha dato il via alle riaperture contro il. Un esempio da non seguire, quello del barista di Catanzaro che, grazie ad un cavillo, è riuscito a riaprire il suo bar15. Eludere le norme del, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

marcoliorni : “In 15 minuti ho chiuso e riaperto il bar” A #ItaliaSì la storia di Aldo - skirixan : RT @_DAGOSPIA_: 'HO CHIUSO IL BAR A MEZZANOTTE E L'HO RIAPERTO QUINDICI MINUTI DOPO' – LA PERCULATA AL DPCM DI... - max_ronchi : 'HO CHIUSO IL BAR A MEZZANOTTE E L'HO RIAPERTO QUINDICI MINUTI DOPO' – LA PERCULATA AL DPCM DI... - DreamescapePs : RT @mauriziosia: Ha chiuso il suo bar a mezzanotte e dopo quindici minuti ha regolarmente riaperto perché i peracottari al governo nel #Dpc… - semanthide3 : @Ivan__soli Premesso che per me chiudere le scuole è una stronzata ma non mi risulta che abbiano chiuso i ristorant… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar chiuso Coronavirus, controlli sulla movida: bar chiuso e sanzioni nel Milanese IL GIORNO Bar a Catanzaro aggira il coprifuoco: chiude a mezzanotte e riapre un quarto d'ora dopo

Della falla se n’è accorto Aldo Manoiero, titolare del Plaza cafè di Catanzaro Lido, un bar cornetteria con annessa una sala slot, che ha sempre lavorato h24. “E proprio qui sta la chiave. Se il ...

Covid, verso un nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi tra le 22 e le 23

Covid, le ipotesi in campo / coprifuoco. Che ci sia una ulteriore stretta alla luce dell'impennata di contagi, ricoveri e decessi (qui il bollettino del 16 ottobre) è scontato. E ...

Della falla se n’è accorto Aldo Manoiero, titolare del Plaza cafè di Catanzaro Lido, un bar cornetteria con annessa una sala slot, che ha sempre lavorato h24. “E proprio qui sta la chiave. Se il ...Covid, le ipotesi in campo / coprifuoco. Che ci sia una ulteriore stretta alla luce dell'impennata di contagi, ricoveri e decessi (qui il bollettino del 16 ottobre) è scontato. E ...