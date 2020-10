(Di sabato 17 ottobre 2020) Quella di quest’anno sarà ricordata come l’edizione più problematica per “con le” tra infortuni e colpi di scena. Dopo l’operazione all’appendicite di Raimondo Todaro, stavolta è toccata alla compagna di balloaffrontare un fuori programma serio. La conduttrice, infatti, su Instagram ha spiegato di avere un problema alla caviglia e a piede e di essere ricorsa alle cure dei fisioterapisti. “Loro sono i nostri angeli. Io non li vedevo da due settimane ed ero felicissima. Poi dopo la costolaabbiamo qui? Il tendine d’Achille! Vi piace come? Bene, crepi il lupo e viva il lupo!”, ha detto. Successivamente laha pubblicato delle ...

rubio_chef : Na volta i VIP si emancipavano con dei “C’ho casa a Cortina e Porto Cervo” oppure “ Mi hanno proposto Ballando, vad… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ci sarà? Ecco cosa le è accaduto - clikservernet : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ci sarà? Ecco cosa le è accaduto -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Con un seguito di oltre 150 mila followers ... nella città californiana la ballerina è riuscita ad entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez, figurando quindi nel video di Look at her now.Nel è entrata a far parte del cast della 15esima edizione di Ballando con le stelle come concorrente affiancata al ballerino professionista Marco De Angelis. Lo scatto da capogiro Vittoria è anche ...