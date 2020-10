Valentino Rossi positivo al COVID-19 | “Sono triste ed arrabbiato”

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - CNNIndonesia : Kronologi Valentino Rossi Positif Corona - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - PiranSim : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - XDeabru : RT @gponedotcom: Meregalli: 'Lorenzo al posto di Rossi? Ha perso l'abitudine alla velocità': Il manager Yamaha sull'ipotesi di mettere in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

ROME, OCT 16 - Valentino Rossi and Federica Pellegrini have joined the long list of Italian sports stars to announce that they have contracted COVID-19. Nine-time motorcycling world champion Rossi ...Valentino Rossi è risultato essere positivo al Coronavirus. La reazione del Dottore è un misto fra rabbia e tristezza: salterà il GP di Aragon. Le parole del pilota Yamaha su Instagram per rincuorare, ...