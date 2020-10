UFFICIALE – Sampdoria | 3 positivi al Coronavirus | la nota del club

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Laha comunicato latà aldi tre membri della società: ladelblucerchiato «L’U.C.comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato tretà asintomatiche al COVID-19. I tre membri (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nelle prossime ore saranno applicate tutte le procedure indicate dal protocollo in avvicinamento alla gara-Lazio di domani, sabato». Leggi su Calcionews24.com

IoNascoQui : DOPO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE UFFICIALE DI HOEDT E MURIQI DI OGGI, DOMANI ALLE ORE 15,00 SARA' LA VOL… - MondoPrimavera : ?Nuova avventura per Ibourahima #Baldè #Calciomercato - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: il fratello di Keita va al Foggia: Il Foggia ha ufficializzato l'arrivo di Ibou...… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Foggia, in prestito Balde dalla Sampdoria - V_Entella : ?? I risultati delle nostre squadre impegnate nei campionati nazionali. ?? Commenti e tabellini sul nostro sito u… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sampdoria

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. In un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto «che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto ...Erano molto forti le voci dell’approdo in maglia rossonera del centrocampista classe ‘96, Michele Rocca. L’ex Samp ha firmato il suo contratto con il Foggia come anticipato ieri. Ecco ...