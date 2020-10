Sinead O'Connor: "L'agorafobia mi paralizza in casa, sto morendo di fame" (Di venerdì 16 ottobre 2020) La cantante Sinead O'Connor, attraverso il suo account personale di Twitter, ha parlato della sua agorafobia ed ha chiesto aiuto ai fan per avere cibo a casa. Sinead O'Connor è bloccata a casa per colpa di una forma molto acuta di agorafobia, che lei stessa definisce "paralizzante". Ecco perché, attraverso una serie di tweet, la cantante ha chiesto aiuto ai fan per poter ricevere del cibo a domicilio. Nelle scorse ore, Sinead O'Connor ha informato i suoi fan di essere bloccata in casa per colpa di una forma paralizzante di agorafobia. La cantante ha parlato della sua situazione attraverso Twitter, social che la vede interagire con due ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La cantanteO', attraverso il suo account personale di Twitter, ha parlato della suaed ha chiesto aiuto ai fan per avere cibo aO'è bloccata aper colpa di una forma molto acuta di, che lei stessa definisce "nte". Ecco perché, attraverso una serie di tweet, la cantante ha chiesto aiuto ai fan per poter ricevere del cibo a domicilio. Nelle scorse ore,O'ha informato i suoi fan di essere bloccata inper colpa di una formante di. La cantante ha parlato della sua situazione attraverso Twitter, social che la vede interagire con due ...

