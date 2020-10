Short track | interrotto il raduno di Bormio | positiva al Covid-19 quasi tutta la Nazionale italiana

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il-19 continua a sconvolgere il mondo dello sport. Il Bel Paese è nuovamente colpito: dopo Federica Pellegrini e Valentino Rossi, arriva una brutta notizia anche per gli sport invernali. L’Italia infatti ha dovuto interrompere ildidedicato allo, visto che la maggior parte dellaazzurra è stata colpita dal virus. Circa quindici gli atleti coinvolti: i sintomi non sono gravi, come sottolineato dai tecnici. Purtroppo però, com’è ovvio che sia, il ritiro è stato annullato. Difficile da chiarire l’origine del contagio. Gli azzurri presenti in Valtellina erano Nicole Botter Gomez, Gloria Ioriatti, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina ...