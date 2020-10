Scambio di accuse tra Ronaldo e Spadafora | “Non ho violato protocollo | tutte bugie” | “Non sia arrogante | confermo quanto detto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Botta e risposta a distanza tra Cristianoe Vincenzo, ministro dello Sport. “Non ho infranto nessuncome hanno detto. Non ho infranto la legge italiana. Sonobugie, ho fatto tutto come dovevo”, ha assicurato il calciatore, in isolamento dopo la scoperta della positività al Coronavirus.ha parlato in una lunga diretta Instagram registrata con lo sfondo della sua villa, e ha replicato alle parole del ministro che aveva denunciato una violazione del. “Ho fatto tutto come dovevo. Io e la mia squadra ci siamo presi la responsabilità di fare le cose bene. Ho la coscienza tranquilla. Sono tornato in ambulanza. Sono rientrato a Torino e non ho avuto contatti”. A stretto giro la risposta del ministro che ...