Roma | brutte notizie per Smalling | salterà l' esordio con il Benevento

(Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ottobre 2020- C'è apprensione in casaa due giorni dal ritorno in campo contro il. La notizia più preoccupante per Paulo Fonseca riguarda le condizioni di Chris, ...

MondoNapoli : Roma, brutte notizie per Smalling: infortunio al ginocchio, salta il Benevento - - CatoneSapiente : Sindaco #Roma .Ora anche #Calenda vuole diventarlo, come #Salvini , #Meloni e #Bertolaso al posto della #Raggi . An… - nebookanizer : @lucatoscoromano Dal 2003 al 2017 abitavo a Roma, ultimi 4 anni a Tratevere. Ho visto tante cose, belle e brutte, m… - luciAMftdt : associo roma a cose brutte -

Ultime Notizie dalla rete : Roma brutte

Lieve infortunio per il difensore inglese che non ci sarà per la prossima partita. Fonseca spera di averlo a disposizione per l'Europa League ...Francesco Totti non sarà alla Festa del Cinema di Roma: salta l'Incontro Ravvicinato col pubblico. Nei giorni scorsi era scomparso papà Enzo ...