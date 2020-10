Oms, ecco i risultati dello studio Solidarity: “bocciati” per ora il Remdesivir, l’Idrossiclorochina e altri antivirali combinati (Di venerdì 16 ottobre 2020) È l’unico farmaco approvato dall’autorità fino a questo momento insieme al desametasone ed era stato sviluppato per trattare un altro virus, quello dell’Ebola. Il Remdesivir, su cui è stato recentemente pubblicato anche un report finale su The New England Journal of Medicine, è stato analizzato nel Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall’Oms, insieme ad altri farmaci utilizzati off label dal personale sanitario per trattare i pazienti. I risultati sono ad interim e quindi parziali ma “indicano che il Remdesivir, l’Idrossiclorochina, la combinazione Lopinavir/Ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) È l’unico farmaco approvato dall’autorità fino a questo momento insieme al desametasone ed era stato sviluppato per trattare un altro virus, quello dell’Ebola. Il, su cui è stato recentemente pubblicato anche un report finale su The New England Journal of Medicine, è stato analizzato nelTherapeutics Trial, coordinato dall’Oms, insieme adfarmaci utilizzati off label dal personale sanitario per trattare i pazienti. Isono ad interim e quindi parziali ma “indicano che il, l’Idrossiclorochina, la combinazione Lopinavir/Ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i ...

Il vicesindaco di Azzano all'inizio dell'emergenza era negli Stati Uniti per lavoro, dove è stato ricoverato per coronavirus. Il conto di 100mila dollari.

Remdesivir, Oms: "Nessun beneficio per Covid"

l'unico farmaco anti-Coronavirus approvato dall'autorità con il desametasone. L'organizzazione: Inesistente effetto sulla mortalità . Covid, l'epidemiologo: ecco come evitare il lockdown Lo studio è s ...

