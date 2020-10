Napoli | positivo al coronavirus in giro in autostrada

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione Polizia Stradale dinord, al km 754 dell’A1, nella zona di competenza del comune di Afragola, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con tre persone a bordo. I poliziotti hanno accertato che il conducente risultava essere stato segnalato dalla competente ASL territoriale che aveva disposto nei suoi confronti la misura della quarantena presso il proprio domicilio, a seguito della positività al virus Covid-19. Gli agenti hanno denunciato l’uomo, S.A., 41enne di Caivano, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e hanno invitato lo stesso a far rientro presso la propria abitazione ed al rispetto degli obblighi preventivamente imposti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AFRAGOLA – Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Napoli nord, al km 754 dell'autostrada A1, tenimento del comune di Afragola, hanno proceduto al controllo di un'autovettura ...NAPOLI – Continua incessante la crescita della curva dei positivi in Campania. Oggi, come annunciato dal governatore Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, il numero dei contagiati è di 1.261 positivi ...