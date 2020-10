Napoli | gli autisti di scuolabus protestano contro De Luca

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il corteo deglidiè partito da Fuorigrotta ed è diretto alla sede della Regione Campania, per poter parlare con il governatore. I conducenti dei bus gialli dedicati al trasporto scolastico stanno protestando sul lungomare didiretti alla sede della Regione Campania per sollecitare un aiuto economico dopo il blocco delle attività …

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - _Carabinieri_ : Giunge a Napoli, nella suggestiva cornice del Palazzo Reale, la mostra itinerante del Calendario Storico… - Frances52779614 : RT @axelvassallo: Questa sera su @nove h 20.15 @corsi_gabriele presenta: #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game show. 3 coppie d… - 1926_cri : @sscnapoli Ma gli juventini hanno impostato segui tutti i tweet? Seguono più il Napoli che la Juve. M fa piacer -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gli

L'HuffPost

Viene tanto in mente Gomorra, durante gli episodi, finora otto (saranno dodici in totale ... E con un luogo che è protagonista almeno quanto loro, ed è un carcere minorile di Napoli con la città ...Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto su Radio Capital per parlare ... non consulta i dirigenti scolastici, non consulta gli operatori economici” ha spiegato De Magistris, abbastanza ...