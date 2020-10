"Momento difficile per mia figlia. Nella vita bisogna scegliere le priorità". Il sindaco di Padova depone la fascia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il sindaco di Padova Sergio Giordani non parteciperà più vita pubblica. L’annuncio arriva tramite una lettera ai cittadini pubblicata sulla sua pagina Facebook in cui il primo cittadino ha spiegato le motivazioni della scelta. “In questi giorni sto affrontando un Momento familiare molto delicato”, scrive il primo cittadino. “La famiglia è un valore ed è un dono, per questa ragione da oggi e per alcuni giorni mi asterrò da qualsiasi attività pubblica. Come padre sento di dover essere vicino a mia figlia in un Momento particolarmente difficile della sua vita”.Sergio Giordani, imprenditore prestato alla politica, è stato eletto nel 2017 nell’abito di una larga coalizione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) IldiSergio Giordani non parteciperà piùpubblica. L’annuncio arriva tramite una lettera ai cittadini pubblicata sulla sua pagina Facebook in cui il primo cittadino ha spiegato le motivazioni della scelta. “In questi giorni sto affrontando unfamiliare molto delicato”, scrive il primo cittadino. “La famiglia è un valore ed è un dono, per questa ragione da oggi e per alcuni giorni mi asterrò da qualsiasi attività pubblica. Come padre sento di dover essere vicino a miain unparticolarmentedella sua”.Sergio Giordani, imprenditore prestato alla politica, è stato eletto nel 2017 nell’abito di una larga coalizione ...

Mov5Stelle : Puntiamo sull’ambiente per cambiare l’Italia e lo facciamo pensando al presente, ma soprattutto al futuro. Lo fac… - vincemes70 : RT @HuffPostItalia: 'Momento difficile per mia figlia. Nella vita bisogna scegliere le priorità'. Il sindaco di Padova depone la fascia htt… - selenassweet : #GFVIP Spero che Tommaso e Francesco facciano pace, anche per aiutare Francesco in questo momento difficile per lui - calciomercatoit : ??? #InterMilan #Conte LIVE: 'Situazione sanitaria? Fermarsi adesso sarebbe disastroso per tutti, dobbiamo essere tu… - EvaAProvenzano : #Conte: 'In un momento molto difficile come questo, dobbiamo essere bravi tutti quanti a cercare di essere collabor… -