Marianna Vitale | Premio Speciale Michelin Chef Donna 2020

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ identità del territorio attraverso il cibo: è il credo di, napoletana, classe 1980, che mette da parte una laurea, con lode, in Lingua e Letteratura Spagnola per seguire la sua autentica passione, quella per la cucina e la valorizzazione dei prodotti locali. E’ lei loby Veuve Clicquot, consegnato a Milano in occasione della 65ma edizione della GuidaItalia.è una delle 43a capo di un ristorante stellato; in tutto il mondo sono 168. Il riconoscimento premia un progetto di ristorazione ed una storia fatta di tenacia, creatività e rigore: nel 2009 apre a ...