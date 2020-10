LIVE Moto2 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | tra pochi minuti la FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 I partecipanti all’undicesimo atto del campionato: rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil GresiniKalex 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex R(44) 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar TeamSpeed Up r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia ...