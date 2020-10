Le Streghe di Zemeckis in uscita in digitale il 28 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA - Preparatevi a festeggiare la notte di Halloween con ' Le Streghe ', il film fantasy diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis , 'Forrest Gump', 'Ritorno al futuro', e tratto dall'amato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA - Preparatevi a festeggiare la notte di Halloween con ' Le', il film fantasy diretto dal regista premio Oscar Robert, 'Forrest Gump', 'Ritorno al futuro', e tratto dall'amato ...

RBcasting : 'Le Streghe' ad Alice nella Città per Halloween. Il nuovo fantasy diretto da Robert Zemeckis e coprodotto da Guille… - cinefilosit : #Lestreghe di Robert Zemeckis in esclusiva digitale dal 28 ottobre #ILoveCInefilos - clikservernet : Roma 2020: Le Streghe di Robert Zemeckis in anteprima ad Alice nella città e dal 28 ottobre in streaming - Noovyis : (Roma 2020: Le Streghe di Robert Zemeckis in anteprima ad Alice nella città e dal 28 ottobre in streaming) Playhit… - SpettacoloNews1 : “Le streghe”: il film di Zemeckis arriva in esclusiva digitale - #LeStreghe #robertzemeckis #AnneHathaway… -