Juventus-Napoli, Perillo: "Sentenza assurda, si doveva tener conto di una cosa"

Perillo dice la sua sulla sentenza di Juventus-Napoli Antonello Perillo, direttore del TgR della Rai, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss … L'articolo Juventus-Napoli, Perillo: "Sentenza assurda, si doveva tener conto di una cosa" proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - BiNNu85 : RT @CalcioFinanza: Juve-Napoli, rischio ricusazione per il giudice d’appello #Sandulli - AleGobbo87 : RT @TUTTOJUVE_COM: Fornero: 'Juventus-Napoli? Agnelli non si è comportato elegantemente, bisognava giocarsela sul campo' -