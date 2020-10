Il remdesivir è efficace per curare la Covid-19? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il più grande studio finora condotto sul farmaco non ha rilevato una riduzione nel tasso di letalità tra i pazienti trattati con il farmaco, dice l'OMS Leggi su ilpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il più grande studio finora condotto sul farmaco non ha rilevato una riduzione nel tasso di letalità tra i pazienti trattati con il farmaco, dice l'OMS

Ultime Notizie dalla rete : remdesivir efficace Il remdesivir è efficace per curare la Covid-19? Il Post Coronavirus, "spariti" i farmaci da somministrare a domicilio: terapie solo in ospedale

PORDENONE E UDINE - Ci sono armi, ma al momento sono spuntate. E il “miraggio” di poter curare i malati di Covid a casa, con veri e propri farmaci, in regione per ora è ...

Non ci sono più farmaci per le cure a domicilio

IL CASOPORDENONE Ci sono armi, ma al momento sono spuntate. E il miraggio di poter curare i malati di Covid a casa, con veri e propri farmaci, in regione per ora è rimasto tale. Le Usca, cioè ...

