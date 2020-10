Il Napoli fa ricorso per il 3-0: discussione a fine mese (Di venerdì 16 ottobre 2020) Napoli ricorso Juventus –Il Napoli presenterà questa mattina il proprio ricorso nei confronti della sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus con un punto di penalizzazione per il club azzurro. Lo spiega la Gazzetta dello Sport, spiegando che si tratta della tappa che precede il … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020)Juventus –Ilpresenterà questa mattina il proprionei confronti della sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino in favore della Juventus con un punto di penalizzazione per il club azzurro. Lo spiega la Gazzetta dello Sport, spiegando che si tratta della tappa che precede il … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

