Il matrimonio per pochi intimi affossa un intero settore, già persi 20 miliardi (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel prossimo fine settimana erano previste oltre cinquemila cerimonie, tra matrimoni, comunioni, battesimi. Eventi che saranno annullati o limitati a pochi intimi. Centinaia di migliaia di euro di prodotti deteriorabili saranno gettati. Un danno che si va ad aggiungere ai mancati guadagni registrati nei mesi del lockdown”: è questo l’allarme che lancia Federmep, Federmatrimoni ed eventi privati. All’indomani del Dpcm che riduce il numero di invitati ad un massimo di 30 persone, la wedding industry si ribella. “Dall’inizio della pandemia, in Italia abbiamo registrato una perdita di 20 miliardi di euro - spiega ad HuffPost Serena Ranieri, presidente di Federmep -. ‘matrimonio’ non vuol dire solo location e vestito della sposa: nel settore operano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel prossimo fine settimana erano previste oltre cinquemila cerimonie, tra matrimoni, comunioni, battesimi. Eventi che saranno annullati o limitati a. Centinaia di migliaia di euro di prodotti deteriorabili saranno gettati. Un danno che si va ad aggiungere ai mancati guadagni registrati nei mesi del lockdown”: è questo l’allarme che lancia Federmep, Federmatrimoni ed eventi privati. All’indomani del Dpcm che riduce il numero di invitati ad un massimo di 30 persone, la wedding industry si ribella. “Dall’inizio della pandemia, in Italia abbiamo registrato una perdita di 20di euro - spiega ad HuffPost Serena Ranieri, presidente di Federmep -. ‘’ non vuol dire solo location e vestito della sposa: neloperano ...

