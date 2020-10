Guido Bertolaso: "Manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Io Manderei in lockdown quelli che ci hanno portato in questa situazione”. Così Guido Bertolaso, ospite di Tagadà, su La7. “Sbagliato il tana liberi tutti estivo. Le istituzioni dovevano continuare a lavorare e a pianificare”, ha aggiunto l’ex capo della Protezione Civile. “Che ci sarebbe stata una seconda ondata di epidemia di coronavirus lo sapevano anche i sassi”.Secondo Bertolaso, in lockdown “ci deve andare chi, invece di acquistare i letti di rianimazione il 18 maggio quando uscì il decreto legge, ha fatto il bando di concorso il 2 ottobre scorso. Ci deve andare chi non si è occupato di prevedere i trasporti per gli studenti sapendo dell’inizio dell’anno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ioinquelli che ci hanno portato in”. Così, ospite di Tagadà, su La7. “Sbagliato il tana liberi tutti estivo. Le istituzioni dovevano continuare a lavorare e a pianificare”, ha aggiunto l’ex capo della Protezione Civile. “Che ci sarebbe stata una seconda ondata di epidemia di coronavirus lo sapevano anche i sassi”.Secondo, in“ci deve andare chi, invece di acquistare i letti di rianimazione il 18 maggio quando uscì il decreto legge, ha fatto il bando di concorso il 2 ottobre scorso. Ci deve andare chi non si è occupato di prevedere i trasporti per gli studenti sapendo dell’inizio dell’anno ...

