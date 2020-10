Giro d’Italia, successo di Ulissi. Almeida resta in maglia rosa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto in volata la 13^ tappa Cervia-Monselice, lunga 192 km. Per il corridore toscano è il bis in questo Giro e l'ottavo successo in carriera nella corsa. Il portoghese Almeida - secondo al traguardo - sempre in maglia rosa. Sabato la cronometro Conegliano-Valdobbiadene che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica generale.L'ordine d'arrivo1 Ulissi Diego (UAE-Team Emirates) 4:22:182 Almeida Joao (Deceuninck-Quick Step)3 KONRAD Patrick (Bora Hansgrohe)La classifica generale1 Almeida João (Deceuninck Quick Step) 53:43:582 KELDERMAN Wilco (Team Sunweb) +40"3 BILBAO Pello (Bahrain – McLaren) + 49"4 POZZOVIVO Domenico (NTT Pro Cycling) +1'03"5 NIBALI Vincenzo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diego(UAE Team Emirates) ha vinto in volata la 13^ tappa Cervia-Monselice, lunga 192 km. Per il corridore toscano è il bis in questoe l'ottavoin carriera nella corsa. Il portoghese- secondo al traguardo - sempre in. Sabato la cronometro Conegliano-Valdobbiadene che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica generale.L'ordine d'arrivo1Diego (UAE-Team Emirates) 4:22:182Joao (Deceuninck-Quick Step)3 KONRAD Patrick (Bora Hansgrohe)La classifica generale1João (Deceuninck Quick Step) 53:43:582 KELDERMAN Wilco (Team Sunweb) +40"3 BILBAO Pello (Bahrain – McLaren) + 49"4 POZZOVIVO Domenico (NTT Pro Cycling) +1'03"5 NIBALI Vincenzo ...

