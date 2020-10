Giro d’Italia 2020, Groupama-FDJ: “Interrompere corsa? Non ha senso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Groupama-FDJ fa muro nei confronti della richiesta presentata dall’Education First di fermare il Giro d’Italia al termine della seconda settimana a causa dell’elevato numero di positivi all’interno del gruppo. “Non ha senso – ha spiegato Marc Madiot, manager della squadra francese -. Quando ascolti le speculazioni di Jonathan Vaughters (manager del team EF, ndr) si ha l’impressione di essere maggiormente in pericolo in corsa che a casa. Invece è esattamente il contrario. Possiamo mettere in dubbio la tenuta della bolla, che sicuramente non è perfetta, ma almeno esiste una bolla. Seppur con delle imperfezioni restiamo in un’area protetta. Siamo più protetti rispetto a quando riprendiamo la vita normale a casa. Tutto ciò che dicono non ha senso“. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) La-FDJ fa muro nei confronti della richiesta presentata dall’Education First di fermare ild’Italia al termine della seconda settimana a causa dell’elevato numero di positivi all’interno del gruppo. “Non ha senso – ha spiegato Marc Madiot, manager della squadra francese -. Quando ascolti le speculazioni di Jonathan Vaughters (manager del team EF, ndr) si ha l’impressione di essere maggiormente in pericolo inche a casa. Invece è esattamente il contrario. Possiamo mettere in dubbio la tenuta della bolla, che sicuramente non è perfetta, ma almeno esiste una bolla. Seppur con delle imperfezioni restiamo in un’area protetta. Siamo più protetti rispetto a quando riprendiamo la vita normale a casa. Tutto ciò che dicono non ha senso“.

