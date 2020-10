Giro delle Fiandre 2020 in tv: orario, programma, su che canale vederlo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domenica si svolgerà l’edizione 2020 del Giro delle Fiandre. La grande classica fiamminga, data la cancellazione della Parigi-Roubaix, chiuderà, per questa stagione, la campagna del Nord. Al via sono attesi tutti i grandi interpreti di questo genere di gare in linea e non solo. L’azzurro Alberto Bettiol, campione uscente, infatti, non dovrà vedersela solo con i grandi favoriti Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, ma anche con un corridore come Julian Alaphilippe il quale, quest’anno, ha deciso di porsi un nuovo obiettivo. La gara prenderà il via alle ore 9.40 e verrà trasmessa in diretta streaming integrale da Eurosport Player. La corsa, inoltre, sarà visibile anche in diretta tv su Eurosport 1, ove si alternerà con il Giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Domenica si svolgerà l’edizionedel. La grande classica fiamminga, data la cancellazione della Parigi-Roubaix, chiuderà, per questa stagione, la campagna del Nord. Al via sono attesi tutti i grandi interpreti di questo genere di gare in linea e non solo. L’azzurro Alberto Bettiol, campione uscente, infatti, non dovrà vedersela solo con i grandi favoriti Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, ma anche con un corridore come Julian Alaphilippe il quale, quest’anno, ha deciso di porsi un nuovo obiettivo. La gara prenderà il via alle ore 9.40 e verrà trasmessa in diretta streaming integrale da Eurosport Player. La corsa, inoltre, sarà visibile anche in diretta tv su Eurosport 1, ove si alternerà con il...

LegaSalvini : ??I soldi del Recovery Fund nella migliore delle ipotesi arriveranno dopo l'estate del 2021. E nel frattempo cosa fa… - giroditalia : È venuta a trovarci a Cesenatico una delle ambasciatrici azzurre @Coninews del Giro d'Italia 2020. Benvenuta Jessic… - giroditalia : ?? Cheering at the finish line, unleashing pure emotion by raising the hands ?? L'emozione e la gioia delle mani alz… - pachitanza : Buondì a Tutti Voi, che fate oggi? Io vorrei fare un giro in moto ma non ho la moto e Tu? ???? Coglonate delle 5,10 del mattino ?? - Os_clement : RT @giroditalia: ?? Cheering at the finish line, unleashing pure emotion by raising the hands ?? L'emozione e la gioia delle mani alzate al… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro delle Il campione Alberto Bettiol promuove un'asta benefica per il Giro delle Fiandre di domenica Valdelsa.net Giro-E sospeso per due giorni?

Giro-E sospeso per due giorni. 15 ott 2020 – La direzione di corsa del Giro-E ha ufficialmente comunicato ai relativi team la decisione di sospendere per due giorni il Giro E, la corsa “parallela” al ...

La Cina sta per mettere in mare la sua terza portaerei; ma non c’è gara con quelle Usa, ecco perché

Le colonne portanti della marina cinese in rapida crescita sono le sue portaerei, due delle quali già in servizio e un’altra in arrivo. Le portaerei rappresentano una nuova possibilità per l’esercito ...

Giro-E sospeso per due giorni. 15 ott 2020 – La direzione di corsa del Giro-E ha ufficialmente comunicato ai relativi team la decisione di sospendere per due giorni il Giro E, la corsa “parallela” al ...Le colonne portanti della marina cinese in rapida crescita sono le sue portaerei, due delle quali già in servizio e un’altra in arrivo. Le portaerei rappresentano una nuova possibilità per l’esercito ...